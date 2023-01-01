OSTİM “model“ oluyor

OSTİM’in uygulamaları ve sunduğu hizmetler dünyanın farklı ülkelerinden ilgi görüyor.





Örneğin Nijerya Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim talebinde bulundu. OSTİM’e gelen Nijerya heyeti, önceliği inşaat sektörüne verdi. Makine imalatına yönelik olarak CNC Operatörlüğü, Kaynakçılık gibi teknik eğitim konuları ile Elektrik Elektronik, Ağaç İşleri (Mobilyacılık) alanlarında Nijeryalı gençler ODEM’den (OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) eğitim alacaklar.

Diğer yandan, Rusya Federasyonu Penza Bölgesi’nin Hükümet Başkanı 1. Yardımcısı Vladimir Volkov, OSTİM’e gelerek kümeleri inceledi ve bir örneğini Rusya’da hayata geçireceklerini açıkladı.