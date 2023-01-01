OSTİM’e dış ilgi

Azerbaycan Sumgait Kimya Endüstri Parkı Yönetici Yardımcısı Zaur Mammadov ve Hukuk Müşaviri Elkhan Şirinev, DEİK Ankara Temsilcisi Senem Yavaş ile birlikte OSTİM’i ziyaret etti.

Sumgait Kimya Endüstri Parkı’nın kurulumu aşamasında çeşitli organize sanayi bölgelerini inceleyen heyet, OSTİM’den de bilgiler aldı. Zaur Mammadov, “Sizin 47 yıllık bir tecrübeniz var, bizim zamanımız yok. 10 yıl içinde 1000 hektarlık bir alanda organize sanayi bölgesi kurmak istiyoruz. Bu nedenle OSTİM bizim için çok başarılı bir örnektir” dedi. Kurulacak olan kimya parkında yatırım yapan şirketlerden devlet 7 yıl boyunca gelir, emlak, toprak ve ithal edilen ekipman vergisi almayacak.