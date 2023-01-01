OSTİM'e yabancı sermaye ilgisi

Ankara Sanayi Odası tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Ankara Sanayi Fuarı'na alım heyeti olarak katılan ülke temsilcileri OSTİM'de ikili görüşmeler yaptı.





Ankara Sanayi Odası tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Ankara Sanayi Fuarı'na alım heyeti olarak katılan ülke temsilcileri OSTİM'de ikili görüşmeler yaptı. Tunus, Hartum, Tirana, Priştine, Sana, Bakü, Musul, Amman, Cidde, İskenderiye ticaret ataşelikleri ve müşavirlikleri rehberliğinde OSTİM'e gelen firmalar, kendilerini ve faaliyet alanlarını tanıtarak Türk işadamlarına ortaklık teklif ettiler. İkili görüşmelerde ortak yatırım fikirlerinin yanı sıra ürün ve hizmet tedarikleri konuşuldu. OSTİM bölgesinde; savunma başta olmak üzere, yedek parça ve plastik sektöründe üretim yapan firmalar gezildi. Özellikle Arap ve Afrika ülkelerinden gelen işadamları Ostim'deki üretim kapasitesine hayran kalarak kendi ülkelerine ortak yatırım yapma arzularını dile getirdiler.