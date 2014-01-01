OSTİM'in sözü: Türk sanayisinin yegane açılımı; Katmadeğeri yüksek üretim modeli

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 2014’ün, OSTİM’in yıllardır seslendirdiği düşüncelerin karşılık bulmaya başladığı bir zaman dilimi olarak geride kaldığını belirterek, “Devletimizin, 2015’te de aynı kararlılığı sürdürmesini temenni ediyoruz. Kurum olarak KOBİ’ler başta olmak üzere yerli sanayinin güçlendirilmesine yönelik adımların takipçisi olacağız. Sanayimizin genel yapısının katmadeğeri yüksek üretim modeline evrilmesi şarttır” diyor.

“Ankara’nın hemen hemen tüm sanayi firmalarının bir OSTİM geçmişi vardır” diyen Aydın’ın aktarımıyla; Bölge, Türkiye’nin sanayileşmesine yönelik bir kuluçka ve okul görevi görüyor, başlangıcı OSTİM olanların, Ankara’nın sanayisine damga vuran firmalar haline gelmekle kalmıyor, Türk sanayisinin de amiral gemileri oluyor.

Nitelikli üretim, sürdürülebilir başarı: Orhan Aydın, Ankara sanayisinin son yıllardaki gelişiminde, üzerinde önemle durulması gereken konulardan birinin de nitelikli üretim anlayışı, bu çerçevede Ar-Ge altyapısının gelişmesi ile güçlenmesinin gösterilebileceğini kaydediyor: “Pek çok KOBİ iç pazar taleplerinin karşılanmasında ve ihracatta başarının anahtarı olarak kalite olgusunu öne çıkarmaktadır. Bu kapsamda dünyadaki örneklerden yola çıkarak, OSTİM’in öncülüğünde hayata geçirilen kümeler, bugün üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli sac ayaklarından birini oluşturmaktadır. Bölgemizde İş ve İnşaat Makineleri, Savunma ve Havacılık, Yenilenebilir Enerji, Medikal Sanayi, Raylı Ulaşım Sistemleri ve Kauçuk başlıklarında çalışmalarını sürdüren küme modelleri, üye firmaların ihracat ve kalite yönlerini oldukça geliştirmiştir. Bu trend 2014 yılında da artarak devam etmiştir.”

Kritik nokta; yerli ve milli üretim: Orhan Aydın, ülke kalkınmasının en kritik noktasını “Yerli ve Milli Üretim” konseptinin oluşturduğuna değiniyor: “Bilinmelidir ki; bir ülke kendi tasarımlarını ve markalarını ortaya koymadıkça dünya ekonomisinde söz sahibi olamaz. Bu nedenle OSTİM’in önceliklerinin başında bu yaklaşım gelmektedir.”

OSTİM Teknopark’a yatırımcı daveti: Orhan Aydın, Bölge açısından 2014’ün en önemli gelişmelerinden birinin OSTİM Teknopark’la ilgili atılan adımlar olduğunu söylüyor: “Nisan ayında Bakanlar Kurulu’nca Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen OSTİM Teknopark’ın Yönetici ﬁirketi’nin kurulmasıyla çalışmalar hız kazandı. Ülkemiz için kritik öneme sahip bir konuda ulusal yeteneklerimizi artırmak, dışa bağımlılığımızı azaltmak ve sürdürülebilir bir gelişme modeli ortaya koyabilmek için başlattığımız bir girişim olan proje, ülkemizde yenilenebilir enerji ve çevre alanlarına odaklanan ilk tematik teknoloji geliştirme bölgesi olacak. Bölgemizde bu alanlarda çalışan, Ar-Ge yapan ve teknoloji üreten firmalara evsahipliği yapacağız.”

Orhan Aydın, bu firmaların projelerine fiziksel altyapı, bilgi ve finansman kaynaklarına erişim ve destek hizmetleri sunacaklarını, fikirden ürüne giden süreçte tüm aşamalarda işletmelerin yanında olacaklarını ve projelerinin başarıya ulaşması için çalışacaklarını açıklıyor: “OSTİM Teknopark, bilgi kaynakları ve kullanıcıları arasında işbirliği projeleri yürütecek, girişimciler ve araştırmacıların nitelikli finansmana ulaşması için platformlar oluşturacak ve farklı merkezlerde ortaya çıkan dağınık araştırma potansiyelimizin kritik kütleye ulaşması için tarafları biraraya getirecek fırsatlar yaratacaktır. Kısa vadede, bölgenin kentsel tasarımı ve ilk aşamada tamamlanacak fiziksel altyapının uygulama planlarını hazırlayacağız. 2015’in son aylarında ilk binamızı hizmete almayı hedefliyoruz. Ülkemizde yenilenebilir enerji ve çevre alanında faaliyet gösteren tüm araştırmacıları, girişimcileri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını OSTİM Teknopark’a davet ediyoruz.”