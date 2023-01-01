Sakarya Otomotiv İhtisas OSB kuruluyor

İleri teknolojinin Türkiye’ye transfer edilmesi





Sakarya Otomotiv İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin startını verdi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya’nın geleceğin otomotiv şehri olacağını söyleyerek şu bilgiyi verdi: “Otomotiv sektörü Türkiye’ de ilk üç büyük sektör arasında yer almaktadır. Ülkemiz büyük otomotiv üreticilerinin Dünya üretim üslerinden birisi olmuştur. İleri teknolojinin Türkiye’ye transfer edilmesi ile birlikte, Türk otomotiv sanayisinin üretim kalitesi artmıştır ancak, tasarımı yapılan ve üretilen prototip araçlar ülkemizde ürün doğrulama test pistleri (provingground) olmadığından test edilmek üzere gelişmiş ülkelere gönderilmektedir. Otomotiv OSB yanı sıra Otomotiv Test Merkezi’nin ilimizde kurulması için yoğun bir kulis çalışması içerisindeyiz. Türkiye’de bir ilk olacak bu merkez için en uygun arazi Pamukova İlçemizde mevcut. İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi şehirler yeni yatırımlar için cazibesini yitirdi. Kuracağımız Otomotiv İhtisas OSB’si ile Türkiye’nin gündeminde olan yerli otomobil üretecek yiğitleri de şehrimize davet ediyoruz. Hem Otomotiv Test Merkezi, hem de yerli oto için her türlü altyapımız hazır.”