SAMİB OSB’si yolda

Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) tarafından Kaynarca Güven Köyü Kitler Mahallesi mevkiinde kurulması planlanan Makineciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde son aşamaya gelindiği açıklandı.





SAMİB Başkanı Metin Kar, kurmayı planladıkları OSB ile ilgili dernek üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda 2014-2017 stratejik plan ve kümelenme analizi konusu ile Teknopark’ta ortak bir Ar-Ge biriminin oluşturulması konusunda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kar ayrıca, Kaynarca ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Güven Köyü sınırlarındaki OSB sahasında ölçüm çalışmalarının devam ettiğini, ilgili bakanlığın başvuruyu uygun bulması durumunda vatandaşlara ait 3 bin dönümlük alanın kamulaştırılacağını açıkladı.

