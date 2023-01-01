Samsun OSB, Mobilyacılar OSB ile birleşecek

Samsun’daki mobilya imalatçıları Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurmak için çalışma başlattı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Mobinda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Durmuşoğlu, Samsun’u mobilya üssü haline getirmeyi hedeflediklerini, bölgeye kazandırılacak olan Mobilya OSB ile imalatçının ihracatını 5’e katlayacağını söyledi.

Samsun’da ufak imalatçılar dahil toplam bine yakın mobilyacı olduğunu kaydeden Durmuşoğlu, “Sektörde 3 bin kişi istihdam ediliyor. Mobilya OSB’yi Samsun’a kazandırdığımız taktirde istihdam sayısı ikiye katlanır. Bugün 4.5 milyon dolar ihracatı olan mobilyacılar, Mobilya OSB ile bu rakamı 5’e katlar” dedi.