Şanlıurfa’ya yağmur gibi yatırım

Şanlıurfa Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.





TİM Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu, Şanlıurfa'da kümelenme metoduyla sektöre yönelik bir üretim üssü kuruyor. Bu üs Şanlıurfa Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi olacak. Bölge “HOSAB” adıyla kurulacak. Bölge’de yaklaşık 5 bin istihdam yaratılması öngörülüyor.

OSB Projesi tanıtımı İstanbul’da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla yapıldı. Bakan Çelik, "Şanlıurfa GAP'ın merkezi, tarım ambarı, Ortadoğu'ya açılan kapı. Sermaye buraya kayıyor. Bölgeye yağmur gibi yatırım yağacak" dedi.

Kurulacak OSB sektörel bazda ilk kümelenme ve model proje olacağı gibi, aynı zamanda Ortadoğu'ya açılan kapı niteliği taşıyacak.