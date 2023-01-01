Silah İhtisas OSB'ye 80 yatırımcı

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ekrem Gök, Türkiye'nin ilk silah ihtisas OSB’sinin Kırıkkale'de kurulacak olmasının kent için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.





Silah İhtisas OSB'de 3'er dönümlük 100 parselin bulunduğunu ifade eden Gök, ilk etapta 80 sanayicinin bu OSB’ye yatırım yapmasının hedeflendiğini kaydederek, "Türkiye'de ilk defa Kırıkkale'de kurulan Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin avantajlarını kent adına kullanacağız. Kentimizde yetişmiş kalifiye eleman sıkıntımız yok. Müteşebbis heyeti kuruldu. Geçici organize sanayi müdürü atandı. Çok kısa bir dönem içerisinde kentte ilk temeller atılacak" diye konuştu. Teşvik sistemi kapsamında Kırıkkale'nin 4. bölgede olduğunu belirten Gök, şunları kaydetti:"OSB kurulduğu zaman 5'inci bölge teşviklerinden istifade etmemizi Kırıkkale için tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.Kırıkkale'de kurulu MKEK dışarıdan bin 300 parça ürün tedarik ediyor.”