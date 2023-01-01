Süleyman Demirel OSB’ye 8 yeni tesis
Süleyman Demirel OSB'de yatırımcı için arsa bulmak zorlaştı.
Daha önceden tahsis alıp da, uzun süredir yatırıma başlanmayan tahsisleri geri alan OSB Yönetimi, diğer taraftan da 2. etap OSB'de istimlak çalışmalarına başladı. Halen 2500 kişinin çalıştığı Isparta Süleyman Demirel OSB'de bu yıl 8 yeni tesis daha faaliyete geçecek.
2014 hedefi ise 5 bin istihdam. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, 2 adet boş parselin bulunduğunu söyledi. Karabulut, 280 hektarlık genişleme sahasında da arsa alım çalışmalarına başlandığını açıkladı. Genişleme sahasında sanayi parsellerinin büyük tutulacağını belirten Karabulut, "artık büyük arsalar isteniyor. 20, 30 bin hatta 100 bin m2 parseller oluşturacağız" dedi.