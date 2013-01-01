Tarım OSB’ler Tarım Bakanlığı’na

Sanayi Bakanlığı 2013 yılında 4 OSB kurulduğunu, OSB sayısının 280’e ulaştığını açıkladı.

Kuruluş süreci devam eden OSB’ler bakımından tablo şöyle: 32 OSB'de yer seçimi yapılmış. 26 OSB, alanındaki arazileri satın alma işlemlerine devam ediyor. 19 OSB mülkiyet edinme işlemlerini tamamlamış, imar planı çalışmalarına başlamış, sürdürüyor. 21 OSB İmar planı ve altyapı ve sosyal tesisler projeleri onaylanmış altyapı inşaatlarını sürdürüyor.

Mevcut OSB'lerde binden fazla sanayi parseli boş. Bu arada 10 adet tarım ihtisas OSB'si Sanayi Bakanlığı yetki alanından alınarak Tarım Bakanlığı'na devredildi.