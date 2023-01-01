Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD)

TOSB Genel Kurulu

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) 36. Genel Kurulu’na katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, otomotiv sektöründe 2013 yılında 17 milyar dolar olan hedefin 2023’te 75 milyar dolar olması yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi. TOSB’un Türkiye’nin öncü OSB'si olduğunu söyleyen ve Türkiye’de bulunan 154 Ar-Ge merkezinden 60'ının otomotiv yan sanayinde bulunduğunun altını çizen Bakan Işık, bu konuda daha işin başında olduklarını söyledi. Bakanlık olarak otomotiv strateji belgesini başarıyla uyguladıklarını belirten Işık, otomotivde birçok yeniliklerin yazılımla oluştuğuna dikkat çekerek, “Yazılım olmazsa olmaz. Stratejik sektör olarak görüyoruz” dedi.

Gebze’de kurulacak olan Bilişim Vadisi’nin otomotiv sektörüne büyük katkı sunacağını vurgulayan Bakan, Bilişim Vadisi için bu yıl birinci etabının çalışmalarına başlayacaklarını da belirtti.