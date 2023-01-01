Tekirdağ İslah OSB: Büyük hamle

Ergene havzasına denize derin deşarj projesi





İstanbul’un kent dışına çıkarılacak endüstrisi için önde gelen taşınma alternatif olacağı için Tekirdağ’da başlatılan İslah OSB’ler çalışması büyük önem taşıyor. Yapılan "Islah Organize Sanayi Bölgeleri Gelişim Süreçleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya mevcut 7 Islah OSB'de altyapı çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü, OSB'lerin su arıtma tesisi finansman sorununun da çözüldüğünü, derin deşarj işleminin, Mayıs ayının ilk haftasında bitirilmesinin hedeflendiğini duyurdu. Islah OSB’lerde halen halledilmesi gereken 202 ruhsat sorunu bulunuyor. Ergene havza kirliğini de değerlendiren Vali Yerlikaya denize derin deşarj projesini İTÜ ile hazırladıklarını projenin bakanlıkça onandığını ifade etti.

