Tekirdağ’da OSB’lerin ıslahı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nın deklare edilmesinin üstünden 3 yıl gezti. Ergene’de yaşanan kirliliğin endişe verici boyutlara varmasının ardından hayata geçirilen plan, Tekirdağ’da sanayi alanında atılan adımların sağlamlaştırılmasını öngörüyordu.

Bu kapsamda kentteki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili “ıslah” çalışması başlatıldı ve bu süreç geçtiğimiz yıl tamamlandı.

Tüm bunlar devam ederken Ergene Eylem Planı’nda öngörülen kurallara uymayan firmalara da rekor cezalar kesildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurallara uymayalara kesilen cezalar 11 milyon lirayı buldu.

Tekirdağ Valisi ve Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Koordinatör Valisi Ali Yerlikaya; “Şimdi Ergene yaralarını sarıyor. Bu seferberlik sanayide, tarımda ve çevreci OSB anlayışında kendini göstermeye başladı. Aynı hatayı tekrar yapmak aptallıktır. Biz Tekirdağ’da Ergene 1, Ergene 2, Ergene 3 vakalarının olmaması için çalışıyoruz” dedi.

Vali Yerlikaya, Tekirdağ’ın tekstilde ülkenin önemli şehirleri arasında yer aldığına, Türkiye’nin tekstil boyahanelerinin yüzde 40’ının şehirde bulunduğuna da dikkat çekerek; alternatif projelere odaklandıklarını; Meriç’ten su getirme projesini oluşturduklarını, gelecek yıl sorunun çözüleceği müjdesini verdi.