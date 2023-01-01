TET–OSB buluşmaları başladı

Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği ...





İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET), sektör firmalarının ihracatta yaşadığı sorunları dinlemek ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirmek amacıyla, “TET OSB Buluşmaları” projesine start verdi. Elektrik-elektronik sektöründen firmaların yoğun olarak faaliyet gösterdiği Türkiye çapındaki Organize Sanayi Bölgelerinde düzenlenecek toplantıların ilkine, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin en büyük ihracatçılarının üyesi olduğu TET, OSB Buluşmaları ile sanayicilerle işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalara, elektrik-elektronik ve bilişim sektöründe 2023 yılında 45 milyar dolara ulaşması öngörülen ihracatın artırılması için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Ebiçlioğlu, tüm firmalara ihracata yönelik teşviklerden yararlanmaları ve Ortadoğu'dan Afrika'ya, Uzakdoğu'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada, tek başlarına gitmekte zorluk çektikleri ülkelere düzenledikleri ticaret heyetlerine katılmaları konusunda çağrıda bulundu.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Önay ise 2.5 milyon metrekarelik alanda 110 fabrika ve 2 bin 500 küçük işletmenin yer aldığı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ile başlatılan projeyi çok faydalı bulduklarını, ihracatçı birliklerinden nasıl daha fazla yararlanabilecekleri konusunda önemli bilgiler edindiklerini dile getirdi.

TET-OSB Buluşmalarına, ilerleyen dönemde elektrik-elektronik sektörü firmalarının yoğun olarak faaliyette bulunduğu diğer OSB'lerle devam edilmesi planlanıyor.