Tire OSB: Lojistik merkez

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, TOSBİ’nin, İzmir’de, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nden sonra, alt ve üst yapısını tamamlayarak, aralarında önemli dünya markaları da olan çok sayıda fabrikanın üretim yaptığı ikinci büyük OSB olduğunu söyledi.

Gürler, “Bunun nedeni de en gelişmiş, en örnek OSB’lerde ne tür hizmet veriliyorsa aynısını, hatta daha iyisini vermeyi hedef almamız, proje üretme hızını hiç bir zaman düşürmememiz” dedi.

Hazırladıkları Yeşil Alanda Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisinden 500KW elektrik kapasiteli fotovoltaik enerji tesisi projesi’nin, İzmir Kalkınma Ajansı’nın mali destek programına kabul edildiğini anlatan Gürler, lojistik konusunda çalışmalar yapıldığını ve demiryolu taşımacılığına dayalı “lojistik merkez” altyapısının tamamlandığını da kaydetti.