Tomsuklu OSB 1. Etap Projesi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisi kapsamında geliştirilen Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk çalışmalar başlatıldı.





Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılarak önemli bir adım daha atıldı. Diğer yandan bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun ve standart bir metotla yapılabilmesini sağlamak amacıyla bölgede başlatılan gözlemsel zemin etüdü çalışmalarına da start verildi.

Konuyla ilgili olarak KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük şöyle konuştu: “Kahramanmaraş olarak ortaya koyduğumuz ortak hareket ve üst düzey koordinasyonla bu projede sona yaklaşıyoruz. Yer seçiminden sonra teknik çalışmalar hızlandı. Kahramanmaraş 870 imalat sanayi firması, 6.1 milyar lira sanayi hasılası, 60 bin sanayi istihdamı ve 1 milyar dolar dış satımıyla bu projeyi sonuna kadar hak ediyor. Hedefimiz Kahramanmaraş’ın bu projelerle birlikte önümüzdeki on yılda 10 milyar dolar yatırım yaparak yılda 5 milyar dolar ihracat ve 15 milyar TL sanayi cirosuna erişerek Türkiye’de ilk 10’a girmesini sağlamak.”