TOSB OSB olağan genel kurulu

TOSB OSB’nin olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Yunus Çiftçi seçildi.





Otomotiv yan sanayicilerinin yer aldığı TOSB OSB’nin olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Yunus Çiftçi seçildi. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Arkan, Ahmet Bayraktar, Alper Kanca, Ömer Burhanoğlu, Dr. Mehmet Dudaroğlu, A. Naci Faydasıçok, Şamil Özoğul, Emre İncekara, Halit İleri. Yedek üyeliklere ise Esat Dolgun, Yeşim Keser Kohen, Şeref Karakaş, M. Sinan Eryavuz, Ayhan Küçük, Selahattin Gülbeyaz, Selahattin Gültekin, Levent Öztemel, Okan Deniz, Mehmet Algedik seçildiler.