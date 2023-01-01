Tosya OSB

Tosya İlçesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı.





Kastamonu'nun Tosya İlçesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) temeli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davud Kavranoğlu'nun da katılımıyla törenle atıldı. Yapılan sunuş konuşmasının ardından kız halk oyunları sergilendi. OSB 63 hektar alan üzerine inşa edilecek. Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş kendisine gelen OSB talebi üzerine girişimcilerle görüşüp, analiz ederek hayata geçirdiklerini belirtti ve "Temelini atacağımız Organize Sanayi Bölgesi, Tosya'nın kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Tosya kapı sanayinde artık hedefleri daha büyük bir pazarda kendini gösterecek" dedi.

Açılış sonrası Vali Bektaş tarafından Kavranoğlu'na el işlemeli ahşaptan yapılmış sandık hediye edildi. Tosya Müftüsü Mehmet Korkmaz tarafından okunan dua ardından OSB'nin temeli atıldı.