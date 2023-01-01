Trabzon’da dağ tepesine OSB

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Şinik beldesinde yapılması planlanan Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde sona yaklaşıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB’nin kurulacağı 87 hektar büyüklüğündeki araziyi 14 milyon TL ödenekle kamulaştırdı. Bölgedeki toplam sanayi parseli alanı 235 bin m2 olurken, sanayi için kullanılacak parsel sayısı 48 adet olacak.





Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı işlemi bir firma tarafından yüzde 55 oranındaki tenzilatla alındı. 2014 yılında bitirilmesi planlanan sanayi bölgesinin inşaatının yüzde 53'lük oranı tamamlandı.

Trabzon İl Özel İdaresi tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan ve onaylanan 4 milyon TL'lik yatırım ile yol sorunu da çözülecek. Yaklaşık 3 bin 600 metre uzunluğundaki yolun bitirilmesi için 8 milyon TL harcanacak.