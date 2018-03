Üretim Şehri açıldı: İMES OSB’de 33 fabrika.

Kocaeli Gebze VI (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (İMES OSB) gerçekleştirilen törenle toplam yatırım değeri 4.5 milyar TL olan 33 fabrikanın açılışı yapıldı, 48 fabrikanın da temeli atıldı.





Altyapısı kanalizasyon dışında tamamen galeri sistemine alınan, kar ve buzlu havalarda yollarına yerden ısıtma sistemi döşenen, ayrıca her fabrikanın hava ve gürültü kirliliği anlık olarak izlenebilen İMES OSB, Türkiye’nin en modern ve düzenli OSB’lerinden biri oldu. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Mehmet Ali Okur, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, Makine Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile sanayiciler katıldı. Açılış törenine iş, siyaset ve medya dünyası büyük ilgi gösterdi. Kocaeli milletvekilleri, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, belediye başkan aday adayları, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu ve medya mensupları töreni yakından takip etti.



Erboz; “Bir an önce yatırım yapın”

İMES OSB Mütevelli Heyet Başkanı Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz’un evsahipliği yaptığı törende Erboz, İMES OSB hakkında bilgiler verdi. “Bugün benim ve arkadaşlarımın en mutlu günüdür” diyen Erboz, İMES OSB’nin kuruluş yolculuğunu anlattı. Sinevizyon gösterisinin de gerçekleştirildiği törende Süheyl Erboz, 33 fabrikanın faaliyete geçtiği, 48 fabrikanın da temelinin atılacağı İMES OSB’de şu ana kadar yaklaşık 4.5 milyar liralık yatırım yapıldığını anlattı. Erboz, Erboz, 272 orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşunun, çok yakın bir gelecekte üretimde olacağını belirterek, oluşturulacak ticaret hacminin 5 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü dile getirdi. İMES OSB’de üretilen makinelerin tamamına yakınının, üretim sektöründe kullanıldığı için ‘Fabrika yapan fabrikalar’ olarak da adlandırıldığına değinen Erboz, şunları ifade etti: “Daha önce zemin yapısı nedeniyle bitki örtüsü olmayan tarıma elverişsiz taş ve kayalık olan bu arazide, çevreye dost bir sanayi bölgesi oluşturduk. Dilovası gibi OSB’lerin ve sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu hassas bir bölgede, tüm çevre kriterlerini en üst düzeyde uygulayarak çalışıyoruz. Havayı suyu kirletmiyoruz. Hava kirliliğini, gürültü kirliliğini, atık suları ve hatta yağmur sularını dahi anlık olarak takip ve kontrol ediyoruz. 10 bin ağaç diktik; toplamda 50 bin ağaç dikeceğiz. 770 dönüm alanı da özel orman alanı olarak tahsis aldık, ağaçlandırıp ıslah ediyoruz. Dikilen ve dikilecek olan ağaçlar ve diğer çevre yatırımlarımızla OSB içerisinde ki tesislerden ve araçlardan oluşması muhtemel olan karbon salınımlarını sıfırlamayı amaçlıyoruz. Bu; ‘sıfır atık’ vizyon ve politikamızın bir gereğidir. Yeşille dost sanayiciler olmaktan gurur duyuyoruz. Elektrik enerjimizi işletmeye çok yakında geçecek olan, 900 mva kapasiteli Türkiye toplam enerji tüketiminin yüzde 3’ünü üretecek olan doğalgaz çevrim santralinden daha uygun fiyata sanayicilerimize sağlayacağız. İMES OSB, her türlü hava koşulunda çalışacak şekilde altyapıya sahip. Kar, sanayi sitelerinin en büyük sorunudur. Çünkü üretim, kar yolları kapadığında sekteye uğrar. Burada yollarda kar ve buzlanmayı önlemek için toplam 3600 metre gidiş geliş yolu, Türkiye’de bir ilk olduğuna inandığımız uygulama ile yerden ısıtma sistemiyle donattık. Altyapıdaki hassasiyetimiz üst yapılarda da korunmakta, OSB’mizde iskan ve çalışma ruhsatı olmayan tesislere altyapı bağlantısı yapılmamakta, üretim izni verilmemektedir.” Bölgede SCADA Sistemi bulunduğunu da belirten Erboz, 40 dönümlük alana 84 küçük işyeri inşa ettiklerini, 150 araçlık tır parklarının da hazır olduğu bilgisini verdi. Yatırım yapmak isteyen sanayicilere de seslenen Erboz, buradan yer alan sanayicilerin de bir an önce yatırımlarını yapmalarını, geciken her günün kayıp olduğunu söyledi.



Belediyeden sanayiciye destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da konuşmasında, belediye olarak sanayi kuruluşlarına her türlü desteği verdiklerini belirtti. Karaosmanoğlu, “Siz üretin, satın, her zaman hizmetinizde olmaktan gurur duyuyorum” dedi.



Örnek sanayi bölgesi

Kocaeli Valisi Ercan Topaca da “Bu organize sanayi bölgesi Türkiye’de örnek bir sanayi bölgesidir. Şehirlerin nasıl olması gerektiğini gösteren bir örnek var bugün. Pırıl pırıl, tertemiz bir organize sanayi bölgesi. Şehirleşme ve şehirleri dönüştürme konusunda organize sanayi bölgeleri önem taşıyor. Açılışını yapacağımız tesislerin sahiplerine, OSB’ye, ilimize ve ülkemize hayırlısı olmasını bol ve bereketli kazançlı olmasını diliyorum. Üretmeye, ihraç etmeye daha çok satmaya ihtiyacımız var” dedi.



Bakan Ergün: Türkiye’de hızlı değişim yaşanıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2.5 yıl önce burada yine kendisinin katıldığı törenle yaklaşık 20 parselin tahsis belgesini verdiklerini, bir parselde de temel attıklarını anımsattı ve şunları söyledi: “2.5 yıl sonra tekrar buradayız. Değişimi yakından görme imkanına sahip oldum. Türkiye’de hızlı değişimin önemli sembollerinden biri de İMES’tir. Hikayesine baktığımızda Türkiye’nin ne zorluklar yaşadığını o hikayede görüyoruz. Türkiye o yıllarda çok zorluklar yaşayan bir ülkeydi. Türkiye başka tartışmaları yaptığı bir dönemdi. Son 10 yıldır Türkiye’nin gündemi değişti. Türkiye’de çok hızlı değişim var. Türkiye’de iş yapma usülleri değişti, anlayışlar değişti, altyapılar, organizasyon kabiliyeti değişti. Bir ülke, üretim olmadan gerçek bir ekonomik zemine sahip olamaz. Gerçek ekonomi üretmektir, sanayi üretiminin içinde olmaktır. Eğer ülkeyi kalıcı bir şekilde zenginleştirmek, o ülkenin yaratıcı kabiliyetlere sahip olmasını sağlamak istiyorsak, Ar-Ge, inovasyon kabiliyeti gelişsin istiyorsak, bunun merkezinde sanayi üretimi vardır. Sanayi üretiminde yerinizde duramazsınız. Araştırma geliştirme içinde olmak zorundasınız. Sakın ola ki yaptığınız iş sizi tatmin etmesin. ‘Azıcık aşım, ağrısız başım’ düşüncesiyle bugünkü dünya şartlarında, rekabet şartlarında ayakta kalmak mümkün değil. ‘Teknoparklarda neler oluyor’ diyerek oralarla temas halinde olunması lazım. Oralar sanayicilere çalışıyorlar. Temas halinde olmak sizleri daha da büyütecektir. OSB’yi tamamlayarak mükemmel bir OSB yapmışsınız. En güzel sözü siz söylemiş bulunuyorsunuz. OSB yönetimi ve yatırımcıları tebrik ediyorum.” Bakan Ergün, 30’dan fazla fabrikanın açılışını, 50’ye yakın fabrikanın temelini atacaklarını, 30’a yakın işletmeye arsa tahsisi yapacaklarını, toplamda yaklaşık 110 parselde açılış, temel atma ve tahsis işlemleri gerçekleştirdiklerini anlattı: “Şu anda istihdam 3 bin 500’e ulaşmış durumda. Ama önümüzdeki birkaç yıl içinde sayı 20 bine ulaşacak. Burası bir üretim şehri haline gelmiş durumda. Burası üretim yaptığımız şehirlerden birisi.”

Konuşmaların ardından İMES OSB’de çalışma ruhsatı alan aralarında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de bulunduğu 33 sanayiciye belgelerini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün verdi. Daha sonra ise hep birlikte açılış kurdelesi kesildi ve yakın dönemde faaliyete geçecek 48 fabrikanın toplu temeli temsili olarak basılan butonla atıldı.