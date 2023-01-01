Uşak Deri Karma OSB’de “kokusuz” dönem

Uşak Deri Karma OSB'nin Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) kapsamında sağlanan mali destek ile hayata geçireceği koku sorununu giderme projesinin ihalesi yapıldı.

Sözkonusu çalışma bölgedeki yaşam kalitesini artıracak. Bölgede kapasitesi günlük 24 bin metreküpe çıkarılan arıtma tesisinde koku sorunu çevre dostu teknolojiler kullanarak çözülecek.

Bütçesi yaklaşık 1.5 milyon TL olan proje ile arıtma tesisinde oluşan emisyonun üzeri kapatılacak ve fanlarla çekilen koku, arıtma suyuna aktarılacak. Bu sistem Uşak'ta ilk olacak, şu anda Gaziantep ve Antalya OSB'lerde ve Alanya Belediyesi'nde bu şekilde koku giderimi yapılıyor.