Uşak Organize Sanayi Bölgesi

Uşak OSB’ye finans merkezi kurulacak





Uşak OSB 12. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı. Uşak Üniversitesi amfi salonundaki genel kurula bürokratlar, sanayiciler ve işadamları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Uşak OSB Başkanı Ali Yıldırım, "2012 yılında istihdam ve enerji tüketimlerimizde rekor artışlar sağladık. Uşak OSB yatırımlarla Türkiye'nin yıldızı olma yolunda" dedi. OSB’de kuracakları finans merkezi, SGK bürosu gibi hizmetlerle sanayicilerin şehir merkezine gitmeden bütün ihtiyaçlarını bölge içinde görebileceklerini kaydeden Yıldırım, “3. bölge için çalışmalarımız başladı. Uşak OSB'nin istihdamı 2012'de 10 bin kişiye ulaştı” diye konuştu.