Van Organize Sanayi Bölgesi

Van OSB'ye yatırımcı akını var





Yeni teşvik sisteminde 6. bölgede yer alan ve yatırımın neredeyse tümünün kamu desteğiyle finanse edildiği Van iline, sözün gerçek anlamıyla tam bir yatırımcı akını başladı. Van Vali Yardımcısı Hakan Alkan depremden sonra ihracatın yüzde 190 arttığını söyledi. Van’dan yapılan ihracatın büyük bölümünün İran’a yapıldığını aktardı. Alkan’ın açıklaması şöyle; “Van’dan İran’a sanayi ürünleri ihraç ediliyor. Kapı tam yapılmamış; ihraç kapasitesi eksik değerlendiriliyor; standart kapı yapıldığında şimdiki rakamlar en az 5-6 katına çıkacak. Bu nedenle Van OSB’ye yatırım için yoğun bir talep var. Depremden bu yana Van Organize Sanayi Bölgesi’ne 153 firma yatırım için başvurdu. 20-25 firmaya yer tahsisi yapılabilecek. Devamında 290 hektarlık 5. etap çalışmaları başlatılacak.”