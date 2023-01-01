Van OSB’de İranlı ‘bilim insanları’

İranlı mucit ve mühendislerden oluşan işadamları, Van Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek çok önemli konular üzerinde kapsamlı görüşmelerde bulundu.

Urumiye kentinde, holding sahibi olan 6 ortaktan oluşan heyet Türkiye üzerinden dünyaya açılmak istiyor.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Çok; “Arkadaşların Teknokent’e yatırımları var. 6 mucit ve aynı zamanda bu kardeşlerimiz mühendistirler. İlimizde İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ya da OSB yerleşkesi sınırları içerisinde yatırım yapmak istiyorlar. ‘Made in Turkey’ patenti ile üretecekleri ürünleri Van üzerinde dünyaya satmak gibi düşünceleri var. Çok da büyük başarı yakalamış durumdalar. İranlı işadamları, Van OSB’de yatırımları olan arkadaşlarımızla birebir görüşerek, çeşitli ticari antlaşmalar sağladılar” dedi.