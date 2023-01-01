OSB'DEN HABER Haberleri Tümü

Yabancı sermaye Balıkesir OSB’yi sevdi

Balıkesir OSB’de Çinli Texhon firmasının ardından Belçikalı ve Danimarkalı 2 yabancı şirket daha yatırıma hazırlanıyor.

OSB yönetiminin görüştüğü yabancı firmalardan biri 200 milyon avro civarında yatırım yapacak. Balıkesir OSB yönetimi ayrıca, yeni sanayi parselleri yaratmak için çalışma başlattı. Balıkesir OSB Müdürü Gökmen Zeytun, halen 70 firmada 5 bin 500 kişinin istihdam edildiği OSB’de inşaat çalışmaları süren 25 firmanın da üretime katılması ile  çalışan sayısının 7 bine çıkmasının beklendiğini söyledi. Balıkesir OSB’de  60 TL ila 70 TL olmak üzere 2  farklı metrekare parsel fiyatı uygulanıyor.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü