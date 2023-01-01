Yabancı sermaye Balıkesir OSB’yi sevdi

Balıkesir OSB’de Çinli Texhon firmasının ardından Belçikalı ve Danimarkalı 2 yabancı şirket daha yatırıma hazırlanıyor.

OSB yönetiminin görüştüğü yabancı firmalardan biri 200 milyon avro civarında yatırım yapacak. Balıkesir OSB yönetimi ayrıca, yeni sanayi parselleri yaratmak için çalışma başlattı. Balıkesir OSB Müdürü Gökmen Zeytun, halen 70 firmada 5 bin 500 kişinin istihdam edildiği OSB’de inşaat çalışmaları süren 25 firmanın da üretime katılması ile çalışan sayısının 7 bine çıkmasının beklendiğini söyledi. Balıkesir OSB’de 60 TL ila 70 TL olmak üzere 2 farklı metrekare parsel fiyatı uygulanıyor.