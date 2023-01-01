Yalova’da Gemi İhtisas Kümelenmesi

Yatırım değeri 1 milyar dolara yaklaşan ve kuruluşu Gemi Sanayicileri Derneği (GESAD) tarafından yürütülen Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ilk kazma yakında vuruluyor.

GESAD Başkanı Ziya Gökalp, “Tüzel kişiliği alındı. Kamulaştırma çalışmalarımız için son hukuki süreç tamamlanmak üzere. Yakında inşaat çalışmalarına başlayacağız. 2015’te faaliyete geçmeyi planlıyoruz” dedi. 120 firma kapasiteli organize sanayide 87 firma şimdiden yerini ayırdı. GİOSB’nin faaliyete geçmesi ile gemi yan sanayinde yerli üretim payının yüzde 30’lardan 85’lere çıkarılması planlanıyor. Sektör kümelenme projesiyle gemi yan sanayinde ihracatını da katlayarak artırmayı hedefliyor.

GİOSB limanı olan ilk OSB olacak.