“1100 işletme aile gibiyiz”

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Buluşmaları, İstanbul'un önemli sanayi merkezlerinden, Kızılay Avrasya Şubesi İMES Eğitim ve Lojistik Merkezi’nde gerçekleşti.

Toplantının evsahipliğini İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, moderatörlüğünü ise Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak yaptı. Toplantıya ayrıca Kızılay Avrasya Şubesi Başkanı Sadettin Çay, Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO’su Alim Küçükpehlivan ve Anadolu Yakası’nın diğer sanayi bölgelerinin yöneticileri katıldı, sanayideki durumla ilgili bilgi verdi. Toplantı sonrası tüm katılımcılar Kızılay kan verme merkezine kan bağışında bulundu. Toplantıda konuşan İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, “Temeli 1976’da atılan İMES Sanayi Sitesi’nde 1100 işletme ile bir aile gibiyiz. Kızılay kan alma şubesini kurarak kan bağışına katkıda bulunduk” dedi. EGD Başkanı Celal Toprak, ekonomide olumsuz bir süreç yaşansa da iyimser olmak gerektiğini vurgulayarak, “Kızılay ateş çemberinde ki olumsuzları gideren bir kurumdur çok destek olmamız gerekiyor” diye konuştu. Alim Küçükpehlivan ise “Biz ne kadar iyiysek toplumun da sağlıklı ve iyi olması gerekiyor bu bağlamda işadamları olarak topluma en büyük katkıyı sağlayan Kızılay’a gereken desteği sağlamamız gerekiyor” dedi.