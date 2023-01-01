13 OSB’li Tekirdağ’ın gözü ticarette

Sanayi sektöründe 13 OSB’si ile öne çıkan Tekirdağ, ticaret alanında da söz sahibi olmak istiyor.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay bu konuda şunları söyledi: “1925 yılında Tekirdağ Batı Trakya’nın ticaret merkeziydi. O zaman kentte 35 yabancı ülkenin ticaret ateşeliği bulunuyordu. Tekirdağ eski kimliğini geri kazanmak için bir arayış içinde. Kentin şu anki durumunu kabullenmek istemiyoruz. Tekirdağ’da üretim, tarım, lojistik ve hizmet sektörleri üzerinden incelenebilir. 13 OSB’mizden 12’si faal, biri ise mahkeme sürecinde. Avrupa Serbest Bölgesi’ne de sahibiz. Mevcut sanayi bölgelerinde fiziki yapılanma yüzde 50 seviyelerinde. Bin 700 sanayi sicil kaydına kayıtlı üretim yapan fabrikamız var. OSB’lerde cam, metal, tekstil, deri, elektrik, elektronik, makina yağ sanayi, ilaç sektörleri önplana çıkıyor. Yağ, un ve yem üreten fabrikalarımız da var.”

Lojistik sektörü için tüm enstrümanlara sahip olduklarını kaydeden Günay, “Duble karayolu, trenyolu, Çorlu’da havaalanı, 135 kilometrelik kıyı şeridi ve 3 dış ticaret limanımız var. Avrupa’nın ilk 10 limanı arasına girecek Asyaport’un Mayıs ayında kısmen açılması planlanıyor. Büyük potansiyeline rağmen kentin; firmaların mevzuatla ilgili yaşadığı aksaklıklar, nitelikli eleman yetersizliği gibi pek çok sıkıntısı da var. Merkezi ve yerel idare ile yaşanan sorunlar sanayicilerin sorunlarını doğru aktarmasının da önüne geçiyor. Bu durum kentin gelişimini de olumsuz yönde etkiliyor” diye konuştu.