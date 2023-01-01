3'üncü Lojistik OSB Samsun'da

Türkiye'nin 3'üncü 'Lojistik Organize Sanayi Bölgesi’, AB’nin 40 milyon avro hibesi ile yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Lojistik OSB Samsun'un ekonomik anlamda tarihini değiştirecek projelerden birisi” diyor. Proje 5 bin istihdam sağlayacak. Samsun Lojistik OSB Tekkeköy İlçesi'ne bağlı Aşağıçinik Mahallesi'nde, 680 dönümlük arazide kuruluyor. Yapımın yüzde 35'i tamamlandı, açılış 2017'de yapılacak. Lojistik OSB’nin Samsun için önemi, kenti Orta Asya, Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine açılan ithalat-ihracat kapısı haline getirecek olmasından kaynaklanıyor. Samsun böylece, topyekün kalkınma yolunda sahip olduğu bölgesel avantajları en iyi şekilde kullanır olacak.