Adana Hacı Sabancı OSB Akademisi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı'nın Bölge'de faaliyet gösteren sanayi tesislerinin yöneticileri ve çalışanlarına eğitim desteği sağlamak amacıyla kurduğu AOSB Akademi'de dersler sürüyor.

İhtiyaç duydulan tüm alanlarda eğitim veriliyor. AOSB Akademi'de son olarak; birlikte çalışan kuşakların farklılıklarına dikkat çeken "X Kuşağı ve Y Kuşağı Çalışanları" ele alındı. AYA Yönetim ve Gelişim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitime, AOSB Başkanlığı ile sanayi kuruluşlarının yönetici ve çalışanları katıldı.

"X Kuşağı ve Y Kuşağı Çalışanları" eğitimini veren Yrd.Doç.Dr. Murat Koç, sunumunda X ve Y kuşaklarının tanımını yaptı.