Adana OSB: Atıklardan yararlanma

AOSB Başkanlığı’nca geçen yılın ikinci 6 ayı içinde sürdürülen kampanyaya, sanayiciler büyük ilgi gösterdi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından toplanarak geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atıklarından sağlanan gelir, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’na bağışlandı. Böylece sanayi üretiminde kullanıldıktan sonra atığa çıkan, tonlarca malzemenin bir yandan çevreyi kirletmesinin önüne geçilirken diğer yandan da toplumsal sorumluluk adına yararlı bir biçimde kullanılması sağlandı.

