Almanya’dan ‘Teknoloji OSB Projesi’ne destek

Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin (TEKNOSAB) yabancı yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaretinde konuşan Birgelen; önemli bir üretim merkezi olan Bursa’da yüksek teknoloji yatırımların her geçen gün arttığına dikkat çekerek, BTSO’nun yüksek teknolojiye yönelik adımlarını desteklediğini belirtti.

Birgelen, TEKNOSAB projesinin önemine işaret etti: “Türkiye ve Bursa bizim için önemli bir stratejik ortak. Her zaman ticari ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız. Bursalı firmalara kapımız her zaman açık. TEKNOSAB’ın Türkiye ve Bursa ekonomisine büyük avantaj sağlayacağına inanıyorum.”

Bursa’dan Almanya’ya ihracat yapan 1073 firma bulunuyor. Bursa’da ise Almanya sermayeli 137 firma faaliyet gösteriyor. Bursa’dan Almanya’ya 2014 yılında 2 milyar dolar ihracat ve Almanya’dan ise 1.5 milyar dolar ithalat gerçekleştirildi.