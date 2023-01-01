Anadolu OSB’nin “Üretim Reformu” görüşü

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, OSB Kanunu’nun, Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı’ndan ayrı olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Tuncay açıklamasında şu görüşünü paylaştı:

“OSB Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler bugüne kadar yapılan en kapsamlı değişiklik olacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın OSB'lerin ve sanayicilerin sorunlarını çözmeye yönelik iradesini takdirle karşılıyoruz. OSB Kanunu, torba taslaktan ayrı, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı, tüm maddeleri yeniden yazılmalı, maddeler ve bölümler arasında içerik ve sistematik bakımdan tutarlılık oluşturulmalı ve yenisi yürürlüğe konularak mevcut kanun yürürlükten kaldırılmalıdır. Taslak kamuoyuna ‘Üretim Reform Paketi’ şeklinde sunuldu. Taslakta, OSB'ler açısından vergi ile ilgili konularda olumlu düzenlemeler bulunuyor. OSB'lerce katılımcıya yapılan arsa satış hasılatlarından KOSGEB'e yüzde 1 ödeme yapılmaması düzenlemenin getirdiği önemli yeniliklerden.

Bize göre, OSB mevzuatında arsa tahsisi düzenlendiği halde arazi tahsisi düzenlenmemiştir. Tahsisin finansman temini amacıyla parselasyon planından önce yapılan arazi ön tahsisi ve parselasyon planından ve altyapı yatırımlarının gerçekleşmesinden sonra ve yapı yapmaya elverişli parsel teslimi şeklinde tahsis olarak iki aşamalı yapılması, arsa tahsisi iptali kararlarından doğan hukuki uyuşmazlıkları önemli ölçüde azaltacağı gibi uygulama sorunlarının çözülmesine de önemli katkı sağlayacaktır."