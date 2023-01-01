Antalya OSB “rant!” da üretiyor

Türkiye’nin ‘en çevreci’’ OSB’lerinden biri de Antalya OSB. Çevreciliğin kazandırdığı bir rant değeri de var. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, bölgede arsa metrekare birim fiyatlarının 35 dolardan 65 dolara çıktığını söylemekle, bu “çevreci rant” olgusuna dikkat çekiyor.

Yönetim olarak temel yaklaşımlarının çevre kirliliğine sebep olmayacak sanayi türlerini seçmek olduğunu belirten Bahar, “Artan üretim, ihracat ve istihdam rakamları bölge sanayicisinin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. 2014 yılında, istihdamda yüzde 22, ticaret hacminde yüzde 10 büyüme oldu. Çalışan sayımız 9 bin 800’den 12 bine, ihracatımız 250 milyon dolardan 600 milyon dolara yükseldi” diyor.

Antalya OSB’de 3. genişleme alanındaki parseller ve imar planı revizyonları ile oluşacak yeni parsellerle birlikte 322 sanayi parseline ulaşıldı. Halen 220 tahsis talebi bekliyor. Yaklaşık 100 hektarlık bir genişleme gündemde.

Ve Antalya OSB’de yeni nesil OSB olma yolunda her konuda önemli projeler gerçekleştirildi ve devam ediyor.