Antalya OSB, yüzde18 büyüme diyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin orta gelir tuzağında ama ondan önce orta teknoloji, ara ürün tuzağında olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:



"Ürettiğimiz her malın yüzde 70'ini ithal eder durumdayız. Teknolojik ürünlerde yüzde 80'in üzerinde ithal eder konumdayız ve bu cari açığın ana sebebidir. Bizim bir hedefimiz vardı, 10'uncu ekonomi olmak. Bulunduğumuz yer 18'inci sıra. 10'uncu ekonomi olan Hindistan'a yetişmemiz için 2023'e kadar Hindistan'ın hiç büyümemesi lazım. Biz de her yıl yüzde 18 büyürsek 10'uncu ekonomi haline gelebiliyoruz. Mümkün mü, hadi mümkün diyelim, ben bir mühendis olarak mümkün diyorum.

Dünyanın 10'uncu ekonomisi olmak için her yıl yüzde 3 büyüdüğümüzde 35 milyar dolar, yüzde 7 büyüdüğümüzde 65 milyar dolar, yüzde 18 büyüdüğümüzde ise 170 milyar dolar cari açık ortaya çıkacak. Peki bu cari açığı nasıl karşılayacağız ve nereden bulacağız her yıl 170 milyar doları? Mermer, kereste, petrol bulabilir, uranyum gibi yeraltı kaynakları, doğalgaz çıkarabilirsiniz. Yüzde 18'i finanse edebilecek, bugün Hindistan dünyanın en parlayan ekonomisi konumunda, Türkiye ise kırılgan ekonominin en kırılgan 5'i içindedir. Bu işin çözülmesi için yapısal reformlar gerekir. Yerli malı anlamında bir dirayet koymalıyız. Kayıtdışı ekonomiyi içeriye almamız ve vergi reformu yapmamız lazım. Hukuk, adalet, ticaret hukuku, eğitim bütün bunların hepsi yapısal reformlar içinde sayılabilecek şeylerdir."