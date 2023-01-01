Antalya OSB’den Ar-Ge hamlesi

Antalya OSB ile AÜ İş Dünyası ile İşbirliği ve Teknoloji Transferi ve Araştırma Merkezi arasında ‘Antalya OSB Firmalarının Ar-Ge ve İnovasyon Eğilimlerinin Tespit Edilmesine Yönelik Fizibilite Çalışması’ adlı proje için protokol imzalandı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteği ile yürütülecek olan projede; Antalya OSB’de faaliyet gösteren 217 firmanın Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının mercek altına alınması planlandı. 3 ay sürecek proje ile firmalara Ar-Ge ve inovasyon konusunda yol haritası oluşturulacak. Ayrıca Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına verilecek destek ve teşviklerle birlikte ulusal ve uluslararası alanda hayata geçirilen projelerin Antalya OSB’ye uyarlanması ile ilgili altyapı oluşturulacak. Proje bitiminde hazırlanacak rapor doğrultusunda firmaların sert rekabet koşullarına uyum sağlaması, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesiyle ilgili strateji planları belirlenecek.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, proje ile firmaların, üretim teknolojisi altyapılarını ve rekabet güçlerini sorgular hale geleceğini belirtti: “Böylelikle firmaların yenilikçi ürünleri üretme motivasyonu artacak, bölgenin sanayi bakımından güçlü yönleri tespit edilebilecek. Ayrıca işletmenin varlığını sürdürebilmesi, pazarda lider konuma gelmesi ve karlılığını artırabilmesi için Ar-Ge ve inovasyona ihtiyacı olduğunun bilinci oluşacak.”