ASO 1. OSB’den KOBİ’lere Ar-Ge nasihatı

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nurettin Özdebir, stratejik büyümenin Ar-Ge çalışmalarıyla olacağının altını çizdi.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısında konuşan Özdebir, “Sanayici olarak dünya ile rekabet edebilmemiz için daha farklı ürünler üretebilmemiz gerekir. Bunun en kolay yolu daha çok bilgi ve teknoloji odaklı üretimler yaparak sınıf atlamaktan geçiyor. Her işletmenin kendi bünyesinde Ar-Ge merkezi kurmasını teşvik ederek bundan avantajlar sağlayacak yapılar oluşturuldu. Ar-Ge merkezleri sadece yeni ürünler üretmek için değil, diğer büyük sorunumuz olan verimlilik konusunda da bize destek olmaktadır. Burada çalıştırdığımız nitelikli insanlar işletmelerimizin verimliliğine de katkı sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

