Bakanlık’tan endüstri bölgeleri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB’lerin yanısıra geleceğin sanayi sektörleri için endüstri bölgeleri oluşturuyor.

Bu kapsamda Sakarya ili Karasu ilçesinde 222 hektar alanda otomotiv endüstri bölgesi kurulmasının önü açıldı. Proje ile yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşecek ve 7-8 bin kişilik nitelikli istihdam oluşacak.

Bu bölgede yerli araçların üretimine yönelik yatırımlarla elektrikli-hibrit araçların üretimi ve motor gibi katmadeğeri yüksek parçaların üretimine ilişkin yatırımlara öncelik verilecek.