Beylikova OSB’ye yoğun ilgi

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin büyük ilgi gördüğünü açıkladı.

Tuna, OSB’de altyapısı tamamlanan yerleri satışa sunduklarını da kaydetti. Vali Tuna şunları ifade etti:"Organize Sanayi Bölgesi bütün yöreye hizmet verecek bir kuruluştur. Öncelikle burada yaşayan insanımızın talepleri halinde, buradan en çok onlar istifade edecektir. Bölgemizdeki çiftçiliğin ve hayvan yetiştiriciliğinin daha iyi şartlarda yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de Beylikova'da yaşayan insanımızın sağlığını tehdit edecek unsurlara dikkat ediyoruz. Sıhhi şartlar düşünülerek gerçekleştirilen altyapımız şu an hazır durumda. İnternet bağlantıları ve yol çalışmaları tamamlandı. Burada yapacağımız başarılı çalışmaların, Beylikova halkına büyük getirisi olacaktır."