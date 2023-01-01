Bursa'da "Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması"

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) yönetimi, düzenledikleri Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'na katılımı artırmak için OSB yöneticilerini ziyaret ederek destek istedi.

BOSİAD Başkanı İlker Oral, sadece Bursa OSB sınırları içerisindeki fabrikaların dahil olduğu yarışmanın başarılı olduğunu belirterek, yarışmanın tüm Bursa'yı kapsamasını istediklerini ifade etti. Oral, yarışma ile kamuoyundaki "Sanayi çevreyi kirletiyor" algısını değiştirmek, sanayinin çevreye karşı duyarlı olduğu ve bu konuda çalışmalar yapıldığı imajını da vermek istediklerini belirtti.

