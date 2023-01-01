Bursa-(DOSAB)-Enerji

Bursa Demirtaş OSB (DOSAB) Bölge’deki tüm buhar ihtiyacı ile elektrik tüketiminin üçte birini karşılayacak olan Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi’nde ÇED Raporu’nu aldı.

Yerli kömür kaynaklı buhar ve elektrik üretim tesisi, yaklaşık 120 milyon dolar yatırımla, Bölge’deki tüm buhar ihtiyacı ile elektrik tüketiminin üçte birini karşılayacak

(DOSAB) ayrıca 25 bin metreküp/ günlük yeni bir arıtma tesisinin kurulumu için çalışmaları başlattı.

Tesis ileri arıtma teknolojisiyle kullanılan suyu geri kazanacak. Tesis 2016’da devreye alınacak.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Kahraman, “Membran Biyoreaktör (MBR) olarak planlanan tesiste çıkan su, reverse osmoz veya nano filtrasyon gibi ileri arıtma teknolojisine tabi tutulacak. Su, Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi’nin 10 bin metreküplük ihtiyacını da karşılacak” dedi.