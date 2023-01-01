Bursa Yenişehir OSB (YOSAB) yatırımcıları bekliyor

YOSAB ve aynı zamanda Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, ilçeye yatırımcıları beklediklerini söyledi.

Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (YOSAB) sanayi imarlı arsaların hazır olduğunu, belediye olarak yatırımcıya ruhsat verdiklerini belirten Çelik, "Yeni yatırımcıları ilçemize bekliyoruz. Sanayi bölgemizde bulunan Şişecam, hem ülkemiz, hem de dünya açısından önemli bir yatırım. Bunun yanısıra farklı yan sanayi sektörünün artık burada olması ön plana çıktı. İlçemizde yüzde 80 tarım var. Çiftçilik ile iştigal eden kesimi bir nebze de olda sanayi ile buluşturmak gerekiyor. Hem tarımın, hem zararsız sanayinin bu bölgede iç içe olması ekonomiyi canlandırır. Artık farklı büyük yatırımcıların sanayi bölgemize gelerek yatırım yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.