Çerkezköy OSB yıldızlaşıyor

Ekonomi değişiyor ve dönüşüyor. Bu dönüşüm Organize Sanayi Bölgeleri’ni de hızla değiştiriyor.

OSB’ler arası bir dönüşüm yarışı yaşanıyor. Yarışı önde götürenlerden biri de Çerkezköy OSB. Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy OSB’nin, “40 yıllık deneyimi ile özellikle 2003'ten sonra yaptığı yatırımlarla OSB'ler içinde yıldızı parlayan bir üretim, ihracat üssü” olduğunu söylüyor. Sözdinler şu bilgileri paylaşıyor: “Bölgemizde 31'i uluslararası yatırımcı olmak üzere 240 fabrikada 63 bin çalışanı istihdam ediyoruz. 2015 yılı ihracatımız 3 milyar doları aşmış durumda. Çevreyi incelediğinizde fabrikaların önünde ‘eleman aranıyor’ diye pankartlar göreceksiniz. Şehirde de oturan birçok işsiz göreceksiniz. Bu tezat kalifiye eleman eksikliğinden kaynaklanıyor. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin örnek, öncü, çevreci OSB'leri içinde ilk sıradadır. Bu gelişmeyi şeffaf yönetim ve yenilikçi yapıyla sağlıyoruz.”