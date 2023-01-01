Çerkezköy OSB’de sanayi 4.0

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, “Bir İşletmede Ar-Ge Merkezi Kurmak” konulu seminer düzenledi.

Seminere, bölge sanayi temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Amaç; “Bölge’yi daha ileriye taşımak ve gelişim potansiyelini ortaya koymak” olarak belirlendi. Çerkezköy'de halen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 8 adet Ar-Ge Merkezi bulunuyor. Bölge sanayicilerinin yeni Ar-Ge Merkezleri’nin kurulması ve Endüstri 4.0 olarak tanımlanan dönüşüm süreçlerine ilgisinin arttığı tespit edilen seminerde OSB’nin yenilikçi endüstriyel bir kurum haline geldiği vurgulandı.