OSB'DEN HABER Haberleri Tümü

Çerkezköy OSB’de sanayi 4.0

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, “Bir İşletmede Ar-Ge Merkezi Kurmak” konulu seminer düzenledi.

Seminere, bölge sanayi temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Amaç; “Bölge’yi daha ileriye taşımak ve gelişim potansiyelini ortaya koymak” olarak belirlendi. Çerkezköy'de halen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 8  adet Ar-Ge Merkezi bulunuyor. Bölge sanayicilerinin yeni Ar-Ge Merkezleri’nin kurulması ve Endüstri 4.0 olarak tanımlanan dönüşüm süreçlerine ilgisinin arttığı tespit edilen seminerde OSB’nin yenilikçi endüstriyel bir kurum haline geldiği vurgulandı.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü