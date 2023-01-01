Çerkezköy OSB’nin maliyet savaşı

Yıllık cirosu 20 milyar doları aşan 242 fabrikalı Çerkezköy OSB yönetimi, elektrik, buhar ve atık bertaraf maliyetlerini düşürmek ve su ihtiyacını karşılamak için yatırımlara yöneldi.

Çerkezköy OSB bölgedeki fabrikaların üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla kömürle çalışacak buhar tesisleri, atık kurutma yakma tesisi, su ihtiyacına cevap verecek bir baraj, daha önce kurulan teknik lisenin yanına meslek yüksekokulu inşa edecek. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “Sanayici olarak en önemli sorunumuz enerji maliyetleri. Doğalgazlı enerji santralımız var ama maliyetleri daha da düşürmemiz lazım. Bunun için kömürle buhar üretimine yatırım yapacağız. 3 milyon dolarlık bu yatırımla sanayicimizin enerji maliyeti yüzde 24 düşecek” diyor. Sözdinler, su temini için barajın 50 milyon liralık bir yatırım olacağını belirtiyor. Atık bertaraf yatırımı da 2 milyon avro olacak.