Çevre Günü'nde örnek yerli üretim

İnovasyon merkezi Digicom'un çatısı altında bulunan Ekomis, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 15 bin metrekare alana kurulu çevre dostu fabrikasında, doğaya dost ürünleri, doğa dostu bir altyapı ile üretiyor.

Bu nedenle Dünya Çevre Günü’nde yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan ve ürünleri doğada en fazla 120 gün içerisinde çözülen Ekomis Fabrikası, örnek gösterildi. Fabrikada farklı ebatlarda çöp torbaları, mutfak yardımcıları ürünleri ve poşet üretimleri yapılıyor.

Kyoto Protokolü'nden ilham alarak yola çıkan Digicom Grubu'nun Ekomis fabrikası, tüm hammaddelerini doğada çözünecek şekilde seçiyor. Grubun durmaksızın büyüyen hızlı tüketim ürünleri markalarından PAREX için de sürekli üretim yapan fabrika, üretim süreçlerinde doğaya zarar veren ve uzun yıllar kaybolmayan maddeleri kesinlikle kullanmıyor.