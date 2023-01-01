Çevrecilik yarışında Mersin-Tarsus OSB

Türkiye’nin en çevreci OSB’si olmak için çalışmalarına hız veren Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB), bu kapsamda öncelikli olarak deşarj ünitesi izni almak için temaslarını sürdürüyor. OSB yönetimi ayrıca bölgede yoğun bir ağaçlandırma faaliyeti de yürütüyor.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Türkiye’de bulunan 293 organize sanayi bölgesi içerisinde 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üçüncü olarak çevre ödülü aldıklarını belirterek, şu bilgileri veriyor: “Biz bunu birinciliğe taşımak istiyoruz. Bu konuda kriterler mevcut. İlk aşama olarak arıtmadan çıkan atık suyun kanalizasyona bağlanması için deşarj ünitesi izni alınması gerekiyor. Buna ilaveten yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları da önemli bir kriter. Bu konuda da gerekli çalışmaları yapıyoruz.”