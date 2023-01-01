CGN ile Global Rekabet Zirvesi gerçekleştirildi

CGN Global’in “CGN ile Global Rekabet Zirvesi”, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) gerçekleştirildi.

MOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği (MOBSANDER) Yönetim Kurulu Üyesi Rahim Renan Çapra’nın konuşmasıyla açılan Zirve’nin “Global rekabette, üreticilerimizin güçlü ve zayıf yönleri, yakalayabilecekleri fırsatlar” konulu oturumunda CGN Global Avrupa Başkanı Kayra Kakçıoğlu’nun “Global rekabette Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük üretici ülkesi olmaması için hiçbir engel yok” dedi. Toplantıda KOSGEB Manisa Müdürü Levent Arslan, NPower Enerji Sistemleri Genel Müdürü Kaya Korkmaz ve Sun Holding Finans Yönetimi Başkanı İlknur Rodoplu, Mercan Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Uyar konuştu. Zirve, yalın üretimin ve yalın düşünmenin önemine değinen CGN Global Danışmanı Christian Nkana tarafından gerçekleştirilen “Plug-game” simülasyon çalışmasıyla sona erdi.