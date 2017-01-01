ÇOSB, hastane, baraj ve üniversite yapacak

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, OSB’nin 2017 yılı yatırımlarını açıkladı.



Buna göre;

- ÇOSB Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulacak. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile öncelikli olarak kurum dışından bölgeye gelen ve kurum içindeki belgelerin takibe alınması,

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında farklı birimlerde kullanılan formların kurumsal iş akışına bağlı olarak EBYS sistemine dahil edilmesi ve sistemin kurulumunun 2017 yılı sonunda tamamlanması amaçlanıyor.

- Yeraltı su rezervlerini korumak amacıyla bir baraj projesi gerçekleştirilecek. Bedeli OSB tarafından ödenecek kamulaştırma tamamlanıp yakında barajın temeli atılacak.

- Atık çamuru yakacak tesisin inşaatına başlandı. 120 ton/gün kapasiteli tesis 2017 yılı içerisinde devreye alınacak.

- 2017 yılında, yanık ünitesi ve mikro cerrahi bölümünün de olacağı bir hastane yapımına başlanacak.

- Üniversite yapımı için çalışmalar hızlandırılacak.